Governo do Amazonas anuncia a reforma de mais quatro CAICs em Manaus

Manaus (AM) – Mais quatro Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs), situados nas zonas Norte, Sul e Leste de Manaus serão reformados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), anunciou o Governo do Amazonas.

Trata-se dos CAICs Dr. Gilson Moreira, no conjunto Mundo Novo, no bairro da Cidade Nova I; Moura Tapajós, no bairro Monte das Oliveiras; CAIC Alexandre Montoril, no bairro de Petrópolis; e a unidade Dr. José Contente, no bairro Jorge Teixeira.

Com investimento de R$ 854 mil, o projeto do CAIC Dr. Gilson Moreira contempla serviços em uma área de 1.372 m², que consiste na reforma geral da cobertura, incluindo troca de telhas metálicas termoacústicas, revisão das instalações elétricas; pintura geral; recuperação das canaletas de drenagem pluvial; e troca das calhas metálicas do entorno da cobertura, dentre outras intervenções.

No CAIC Alexandre Montoril, o investimento é de R$ 1,1 milhão e a área de intervenção é de 1.218,44 m². A obra recebe serviços nas áreas interna e externa, com implantação de um estacionamento inteiramente novo. Na parte interna haverá intervenção em todos os ambientes, como no hall de entrada, recepção, secretaria, diretoria, salas de espera, banheiros, consultórios médicos, sala de curativo e sala de coleta, dentre outros.

Ordens de Serviço

As unidades Moura Tapajós e Dr. José Contente já tiveram suas ordens de serviço assinadas e os serviços já foram iniciados. No CAIC Moura Tapajós, o investimento é de R$ 978 mil. Já no CAIC Dr. José Contente, o valor investido é de R$ 810 mil. As duas obras devem ser entregues à população no segundo semestre de 2023.

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, falou da importância que essas obras trarão para a população. “Nosso objetivo é garantir uma infraestrutura adequada aos funcionários, para que possam desenvolver suas atividades da melhor forma, e um espaço de excelência para o atendimento de todos os usuários que necessitam dos serviços prestados nas unidades do CAIC”, destacou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Começa segunda etapa de obras de recuperação do sistema viário de Itacoatiara

Governo do Amazonas pavimenta mais de 70 quilômetros da AM-010

Após 60% de pavimentação, ramal em Rio Preto da Eva facilita vida de agricultores, diz governo