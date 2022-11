Começa segunda etapa de obras de recuperação do sistema viário de Itacoatiara

Manaus (AM) – As obra des recuperação do sistema viário da sede do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) começou nesta semana, com atuação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com investimento no valor de R$ 19,8 milhões, o contrato contempla 74 vias, abrangendo 21,75 quilômetros, em oito bairros da localidade: Moisés Israel, Tiradentes, São Francisco, Jardim Floresta, Araújo Costa, Prainha, São Cristóvão e Mamoud Amed.

Os serviços incluem:

terraplenagem,

drenagem superficial, com meio-fio e sarjeta; e profunda com bueiros e caixas de coleta;

pavimentação com sub-base, base, pintura de ligação e capa asfáltica com cinco centímetros de espessura; além de sinalização horizontal e vertical.

Nesta fase inicial estão em andamento os serviços de limpeza, aterro e terraplenagem no bairro São Francisco, primeiro a ser contemplado nesta segunda etapa das obras, seguido do bairro Moisés Israel.

Primeira etapa

A primeira etapa da obra de recuperação do sistema viário em Itacoatiara alcançou 90% de avanço.

Com investimento no valor total de R$ 16,6 milhões, o contrato corresponde à realização de serviços em 28 ruas do município, abrangendo 25,10 quilômetros de vias em 12 bairros.

