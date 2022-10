Após 60% de pavimentação, ramal em Rio Preto da Eva facilita vida de agricultores, diz governo

Rio Preto da Eva (AM) – As obras de pavimentação do ramal Sulivan Portela, localizado no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), atingiram 55% de execução, com investimentos do governo do Amazonas.

As equipes se concentram na realização das obras de drenagem e conclusão da pavimentação asfáltica, de acordo com o engenheiro da Seinfra, Arthur Cardoso. “As obras de terraplanagem já foram todas concluídas. O ramal já conta também com a sub-base, faltam apenas alguns trechos de drenagem. Na parte de pavimentação, já estamos em 47%.

Todos os dias vai aumentando a produção, já temos mais de 8 quilômetros pavimentados”, ressaltou.

Os serviços contemplam, ainda, pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização horizontal e vertical.

Benefícios

De acordo com o morador do ramal, produtor de açaí, Domingos Oliveira, de 50 anos, a pavimentação vai facilitar o escoamento da produção local.

“Nós tínhamos uma grande esperança de sermos contemplados com esse investimento. Agora, temos um asfalto de primeira qualidade, de uma boa espessura. Antes para passar com os carros aqui, quando vínhamos da feira, era muito difícil, a maioria dos veículos ficavam quebrados”, disse o produtor.

A área conta com grande cultivo de açaí, cupuaçu e hortaliças em geral.

*Com informações da assessoria

