Polícia aprende 5 quilos de drogas em mala dentro de embarcação no AM

Manaus (AM) – Policiais que atuam na Base Fluvial Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreenderam três tabletes de drogas que estavam escondidos em uma mala, junto com bagagens de outros passageiros, em uma embarcação.

A apreensão ocorreu na manhã do domingo (6), durante o cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no município.

Durante abordagem à embarcação que vinha de Tefé (a 523 quilômetros da capital), os policiais localizaram uma mala abandonada entre outros objetos que pertenciam aos demais passageiros. Após a revista, os agentes constataram que a bagagem servia para o transporte de maconha. Foram localizados três tabletes, totalizando 5 quilos da substância entorpecente.

O responsável pela mala não foi identificado. O material ilícito apreendido foi levado para a delegacia da Base Arpão. A apreensão gerou um prejuízo ao crime avaliado em R$ 75 mil.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, sob o comando do general Carlos Alberto Mansur, a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

