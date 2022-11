Lewis Hamilton ganha homenagem na Câmara Federal e lota plenário

Brasília (DF) – O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu hoje (7), em sessão solene, o título de cidadão honorário pela Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e acatada pelos parlamentares.

Diferentemente de outras segundas na Câmara, em que, geralmente, o plenário da Casa está vazio, hoje o dia foi marcado por longas filas e até espera para entrar na Câmara e no plenário.

Às 13h, horário de abertura do plenário, já era possível avistar pessoas aguardando a chegada do piloto no Congresso Nacional. A expectativa de conhecer um ídolo internacional reuniu fãs, parlamentares, assessores e servidores e paralisou a Câmara antes e durante a sessão de homenagem.

Hamilton chegou por volta das 14h e entrou pela rampa da Câmara, local onde geralmente entram autoridades brasileiras em eventos políticos importantes. Antes da sessão, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no gabinete da presidência, com Figueiredo e outros parlamentares.

A homenagem foi sugerida no ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e repetiu o gesto do brasileiro Ayrton Senna em 1991, dando uma volta adicional no autódromo com a bandeira nacional.

*Com informações do Uol

