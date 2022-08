Prefeitura entrega rotatória em homenagem ao empresário Otávio Raman Neves em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus entregou, nesta terça-feira (9), às 18h, a rotatória Otávio Raman Neves, instalada entre a avenida Monsenhor Amâncio de Miranda, Sete de Maio e Curação, no Conjunto João Paulo, Zona Norte da capital amazonense. O espaço faz homenagem ao legado do empresário da comunicação, que morreu em julho de 2021, vítima de complicações da Covid-19.

Otávio era presidente do Jornal Amazonas Em Tempo e do portal Em Tempo. Também foi sócio proprietário da TV Norte Amazonas e da afiliada da Rádio Nativa FM, em Manaus. O legado inclui ainda empresas em diversos ramos, como o da construção civil e tecnologia.

A solenidade de entrega da rotatória foi acompanhada pelos filhos de Raman Neves e outros familiares. Os membros parabenizaram a iniciativa e agradeceram a homenagem realizada em prol do legado do empresário. Marcelo Neves, filho de Otávio, destacou a felicidade da família com o tributo em reconhecimento aos anos de trabalho do empresário.

“Estamos muito felizes e honrados de recebermos essa homenagem hoje. Meu pai está sendo homenageado nesse espaço belíssimo aqui para a cidade de Manaus, onde várias pessoas vão poder aproveitar e confraternizar com seus familiares. Meu pai deixou um grande legado para Manaus, com o Jornal Em Tempo, depois TV Em Tempo e TV Norte. É um empreendedor nato, uma pessoa que buscava sempre evoluir e investia nas pessoas. É com muito orgulho que estamos aqui hoje”, destacou.

O secretário Altervi Moreira, titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), falou sobre a satisfação de entregar o espaço revitalizado à sociedade.

“A população aqui da Zona Norte merece esse espaço que homenageia um grande empresário do ramo da comunicação que deixou um grande legado. Otávio fundou grandes meios de comunicação e gera empregos no nosso estado. É uma justa e merecida homenagem”, afirmou o secretário.

O espaço recebeu serviços como pintura, paisagismo, além de bancos, calçadas, lixeiras e um palco com cobertura para práticas de atividades físicas. Os serviços foram coordenados pela Semulsp.

Em frente à rotatória, também foi construída uma borracharia, por meio da Semtepi, para ajudar diversos trabalhadores dos modais de táxi, táxi-frete, motoboy, mototaxista e motorista de condução escolar.

“É uma justa homenagem, pois Otávio era um lutador, um homem que gerava renda, que vibrava, um grande ser humano. Sem sobra de dúvidas ele merecia isso”, apontou Sérgio Bringel, que era sócio de Otávio e proprietário da TV Norte Amazonas.

Uma estátua foi instalada na rotatória com o rosto de Otávio Raman Neves. A placa do local foi descerrada pelos familiares presentes no local.

“Poder vivenciar essa homenagem pelo meu pai acaba acalmando o nosso coração, a nossa saudade. Isso é ver o reconhecimento por tudo que ele realizou, pela paixão dele pelo nosso Estado”, concluiu a filha Jamille Neves.

