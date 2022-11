Sesc AM prorroga inscrições para a 1ª Copa de Futsal

Manaus (AM)- As inscrições para a 1ª Copa Sesc de Futsal Troféu Flávio Antony foram prorrogadas até o dia 14 de novembro. A competição terá início no dia 17 de novembro e a grande final está prevista para a primeira quinzena de dezembro.

As três equipes vencedoras receberão prêmios em dinheiro no valor de R$ 10 mil para o 1º lugar, R$ 6 mil para o 2º lugar e R$ 3 mil para o 3º lugar, além de medalhas e do troféu Flávio Antony, lançado pelo Sesc AM em homenagem a um dos melhores goleiros de futebol de salão da história do esporte amazonense. Também serão premiados com o troféu o melhor jogador, o melhor goleiro e o melhor artilheiro da Copa Sesc de Futsal 2022.

O torneio é aberto ao público em geral, a partir de 18 anos de idade. As equipes inscritas precisam ser compostas por, no mínimo, 12 atletas e no máximo 15 atletas, além da comissão do time formada por um técnico e um auxiliar. O torneio será realizado na quadra poliesportiva do Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada).

Para as torcidas e o público em geral, o acesso aos jogos será por meio da doação de um quilo de alimento não perecível que será entregue ao projeto Mesa Brasil Sesc com destino às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Inscrições Abertas

As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 14 de novembro, na Central de Relacionamento da unidade Sesc Balneário, no horário das 08h30 às 12h e 14h às 17h30 (segunda a sexta-feira) e das 08h30 às 12h (aos sábados). A taxa única de participação por equipe é R$ 375,00.

Para participar da Copa Sesc de Futsal Troféu Flávio Antony, basta acessar o site institucional do Sesc AM (www.sesc-am.com.br) baixar a ficha de inscrição que deverá ser preenchida por todos os participantes da equipe e entregar as fichas devidamente preenchidas e assinadas, juntamente com as cópias do documento de identidade de todos os atletas e comissão técnica, à Central de Relacionamento do Sesc Balneário, mediante o pagamento da taxa de inscrição.

O sorteio dos jogos será realizado no Congresso Técnico dia 16 de novembro, às 20h, no Salão de Eventos do Sesc Balneário. A competição acontecerá de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na quadra poliesportiva do Sesc Balneário.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Gabigol fica de fora da Copa e decisão revolta torcedores

Sesc AM abre inscrições para circuito de corridas

Atleta do judô participa de Seletiva Nacional