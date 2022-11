Sesc AM abre período de inscrições para o Circuito Sesc de Corridas

Manaus (AM)- Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas Meia Maratona de Revezamento. A prova acontecerá no dia 3 de dezembro na área interna do Sesc Balneário, localizado na avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada.

O link para inscrições e o regulamento da prova estão disponíveis no site institucional: www.sesc-am.com.br .

A prova é composta pelas seguintes modalidades:

Individual (A partir de 18 anos), Caminhada (A partir de 14 anos), Quarteto Comerciário/Dependentes (A partir de 14 anos), Quarteto Aberto (A partir de 14 anos), Quarteto Aberto Master (A partir de 50 anos), Dupla Aberta (A partir de 16 anos), PcD Visual (A partir de 16 anos) e PcD Cadeirante (A partir de 16 anos). Os atletas menores de 18 anos deverão apresentar autorização por escrito dos pais ou responsável legal.

As provas terão largada, a partir das 16h, para as categorias kids e caminhada, e a partir das 17h30, para as demais categorias, sob qualquer condição climática. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. Todos os participantes receberão medalha.

A Meia Maratona será disputada em circuito fechado com distâncias pré-determinadas de 6,097Km para o primeiro homem/mulher (corredor de cada equipe) e 5km para os demais corredores e os corredores das equipes de duplas percorrerão duas voltas no circuito, totalizando 21 km.

Para a categoria infantil, serão adotadas as seguintes distâncias: 40 metros (1 a 4 anos), 60 metros (5 a 6 anos), 80 metros (7 a 8 anos), 100 metros (9 a 10 anos), 200 metros (11 a 12 anos) e 500 metros (13 a 14 anos).

Abaixo o número de vagas e os valores de inscrição:

Caminhada Público em Geral – R$ 80,00 + taxa do site

Caminhada Trabalhador do Comércio – R$ 65,00 + taxa do site

Individual Público em Geral – R$ 90,00 + taxa do site

Individual Trabalhador do Comércio – R$ 70,00 + taxa do site

Dupla Público em Geral – R$ 180,00 + taxa do site

Dupla Trabalhador do Comércio – R$ 140,00 + taxa do site

Quarteto Público em Geral – R$ 360,00 + taxa do site

Quarteto Trabalhador do Comércio – R$ 280,00 + taxa do site

Infantil Dependente de Público em Geral – R$ 70,00 + taxa do site

Infantil Dependente de Trabalhador do Comércio – R$ 50,00 + taxa do site

PcD – Gratuito

Vagas oferecidas:

• 200 Infantil

• 100 Caminhada

• 60 Individual

• 65 Equipes de 02 atletas = 130 atletas

• 125 Equipes de 04 atletas = 500 atletas

• 10 PcD

