Semsa convoca ACSs nomeados pela Prefeitura de Manaus para os procedimentos de admissão

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando para os procedimentos de admissão os cem Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) aprovados no concurso público (Edital 002/2022) e nomeados pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na última segunda-feira, 7/11, conforme decreto publicado na edição 5.459 do Diário tOficial do Município (DOM).

O primeiro edital de convocação dos ACSs está na edição 5.461 do DOM, de 9/11, com as orientações necessárias à apresentação dos profissionais nomeados. O documento pode ser conferido no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca a convocação como um importante passo para reforçar as equipes de Estratégia Saúde da Família, responsáveis por visitas casa a casa para acompanhamento das famílias residentes em territórios específicos e por ações de promoção à saúde nos distritos de saúde das zonas urbana e rural da capital. “Estamos felizes com a incorporação desses novos profissionais que irão participar dos nossos esforços para ampliar a cobertura em atenção primária em Manaus e para nos manter como referência nacional em saúde básica”, salienta a secretária.

De acordo com o edital, devem tomar posse os ACSs aprovados para o Distrito de Saúde Norte colocados entre o 1º e o 31º lugar; os aprovados para o Distrito de Saúde Sul, classificados entre o 1º e 19º lugar, além do primeiro colocado para as vagas de Pessoas com Deficiência (PcD); os aprovados para o Distrito de Saúde Oeste, classificados entre 1º e 19º lugar, além do primeiro colocado para as vagas de PcD; os aprovados para o Distrito de Saúde Leste, classificados entre o 1º e o 24º lugar, além do primeiro colocado para as vagas de PcD; e, ainda, os aprovados para o Distrito de Saúde Rural, classificados entre o 1º e o 4º lugar.

Os candidatos nomeados devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br, onde devem realizar seu cadastro e inserir digitalmente os documentos obrigatórios listados no Anexo II do edital de convocação. Entre eles estão identidade, CPF, título de eleitor com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, comprovante de residência, certidões negativas de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade do ensino médio com histórico, atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com, no mínimo, duas doses e protocolo de exoneração de cargo, se houver acúmulo.

Após a realização do cadastro, os profissionais devem comparecer à sede da Semsa, com acesso pela rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, no horário das 8h às 12h. A recepção dos nomeados será feita no auditório da instituição, onde serão dadas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e verificados os requisitos. Os candidatos aprovados devem levar os documentos originais, conforme solicitado no edital. O prazo para apresentação vai até o dia 6 de dezembro.

Esta é a primeira convocação relativa ao Edital 002/2021 do concurso da Semsa, que ofereceu 300 vagas para ACSs. No total, foram oferecidas 1.822 vagas para categorias das áreas meio e fim, que começarão a ser chamadas a seguir.

*Com informações da assessoria

