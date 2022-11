Serviços de saúde voltados aos homens são intensificados na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus promoveu uma ação para intensificar a oferta de diversos serviços voltados à promoção da saúde dos homens, na manhã deste sábado (5), na Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo de Campos, no bairro Zumbi, zona Leste.

A atividade foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e integra a programação da campanha Novembro Azul.

A diretora de Atenção Primária da Semsa, Sonja Ale Farias, informou que em cada sábado do mês de novembro haverá uma grande ação. O objetivo é estimular o acompanhamento com a população masculina nas unidades básicas de saúde.

“Hoje, nós estamos realizando consultas médicas e de enfermagem, exames, rodas de conversas, para acolher esses homens e conversar com eles para orientá-los sobre o acesso aos serviços de saúde. A gente tem trabalhado justamente nos horários estendidos para alcançar um número maior desse público nas nossas unidades”, disse.

Sonja ressaltou que durante a rotina da rede, os atendimentos podem ser buscados até as 21h em dias úteis e na manhã dos sábados, em dez unidades de horário ampliado da capital. No domingo, os serviços são mantidos na USF Clínica da Família Carmen Nicolau, zona Norte.

O eletricista Raimundo Gomes, de 70 anos, aproveitou a ação para realizar o exame de glicemia, e contou que vai fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata para evitar que o diagnóstico da doença se repita em sua família.

“Meu pai morreu de câncer de próstata, então eu sempre procuro fazer meus exames para me proteger. Essa campanha é muito maravilhosa por trazer esses serviços. Eu participei ano passado e esse ano de novo”, afirmou.

O chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, Meirivaldo Maia, destacou que neste ano, a campanha Novembro Azul traz o tema “Homem, saúde é vida! Cuide-se de Novembro a Novembro”.

“Nós devemos ter atenção ao cuidado continuado com a saúde do homem, durante todo o ano. É importante que o homem participe e venha cuidar da sua saúde nas unidades, porque a gente faz prevenção e promoção, podendo diagnosticar doenças precocemente e assim as chances de cura são bem maiores”, incentivou.

Agenda de atendimentos

No próximo sábado, dia 12/11, a ação será concentrada na USF Major PM Sávio Belota, na rua Samambaia, nº 786, bairro Santa Etelvina, zona Norte; no dia 19, será na USF Leonor de Freitas, na avenida Brasil, bairro Compensa I, zona Oeste; no dia 26, na USF Doutor José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

