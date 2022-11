Manaus terá show pirotécnico com fogos silenciosos no réveillon na Ponta Negra

Manaus (AM) – Serão cerca de dez minutos de show pirotécnico silencioso na virada do ano, no dia 31/12, na praia da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A passagem para o Ano-Novo será embalada pela artista Simone Mendes, da ex-dupla Simone e Simaria, uma das principais atrações do Réveillon Sustentável, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, disse que a utilização dos fogos silenciosos em eventos, também, é para não agravar a sensibilidade auditiva de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), crianças, idosos e animais que estarão presentes no Réveillon Sustentável de Manaus.

“A gestão do prefeito David Almeida está planejando um evento seguro e que garanta o maior conforto possível para as famílias que estarão conosco. Para isso, os fogos de artifício, sobrepostos em balsas, ficarão numa distância mínima de 250 metros da faixa de areia da praia da Ponta Negra, para garantir segurança de quem vai assistir ao espetáculo”, explicou Alonso Oliveira.

O show pirotécnico com fogos de artifício sem estampido sonoro é uma determinação do prefeito David Almeida, seguida pela Manauscult na realização dos megaeventos na cidade, além de atender as recomendações da Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que orienta não ultrapassar 80 decibéis, especialmente por um longo período de tempo.

*Com informações da assessoria

