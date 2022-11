Prefeitura anuncia atrações do Réveillon 2023 em Manaus

A atração principal do Réveillon da Ponta Negra será a cantora Simone Mendes, conhecida como "Coleguinha", devido a dupla que integrava com a irmã Simaria

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) anunciou nesta quarta-feira (9), às 17h30, no anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade, a line-up da festa de Réveillon Sustentável 2023. Na oportunidade, também foram divulgadas ações de sustentabilidade na execução do projeto.

A atração principal do Réveillon da Ponta Negra será a cantora Simone Mendes, conhecida como “Coleguinha”, devido a dupla que integrava com a irmã Simaria. Agora a artista está em carreira solo.

Além dela, os nomes dos artistas Guto Lima, Uendel Pinheiro, Marquinhos Lessa, Joyce Cândido, George Japa e Mikael foram confirmados na festa organizada pela prefeitura de Manaus. Também haverá festa de Réveillon na Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na Zona Sul e no Shopping Phellipe Daou, na Zona Leste de Manaus

“Tivemos a preocupação de prestigiarmos nossos artistas locais e estamos trazendo a Simone Mendes como uma referência nacional, além da Joyce Cândido e do Marquinhos Lessa. Toda nossa programação mantendo Ponta Negra, Phellipe Daou e Orla do Amarelinho foi pensada para agradar o público com grandes artistas fortes nas plataformas musicais. Teremos três queimas de fogos simultâneas na cidade” , destacou Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult.

O secretário acrescentou, ainda, que em breve toda a programação nos três pontos de festa será divulgada nas redes sociais da prefeitura. Haverá ainda uma programação de Réveillon Gospel no dia 30 de dezembro, no Anfiteatro da Ponta Negra, com a artista nacional Aline Barros.

“Estamos com essa preocupação de uma festa sustentável. Estamos alinhando ações junto à Secretaria de Meio Ambiente para que o público e a sociedade manauara curta essa festa com consciência. Temos uma logística para esse projeto e em breve iremos anunciar” , finalizou Oliveira.

