Rússia-Ucrânia: chanceler brasileiro conversa com secretário dos EUA

O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, recebeu, na manhã desta sexta-feira (25), um telefonema do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para discutir questões relacionadas ao conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia.

“O ministro Carlos França recebeu hoje telefonema do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Debateram a grave crise de segurança na Ucrânia e o tratamento do tema no Conselho de Segurança da ONU”, disse o perfil do Itamaraty, no Twitter.

“Os ministros discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito”, completou o ministério, na publicação.

A conversa, que aconteceu um dia após a invasão da Ucrânia, por parte da Rússia – não estava prevista na agenda oficial do ministro.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Meus parentes na Ucrânia estão abrigados no porão de casa’, diz brasileira

Em quebra de protocolo, papa vai à embaixada russa falar sobre Ucrânia

Em quebra de protocolo, papa vai à embaixada russa falar sobre Ucrânia