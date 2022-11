Em Coari, Base Arpão apreende 8kg de maconha do tipo skunk em embarcação

As investigações em torno do caso continuam para identificar quem estava com o material e quem receberia o entorpecente

Coari (AM) – Equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que atuam na Base Arpão, em Coari (distante a 362 quilômetros de Manaus), conseguiram apreender, na manhã desta terça-feira (1°), 8 kg de maconha do tipo skunk dentro de uma embarcação.

De acordo com a equipe que atuou na ocorrência, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina com cães farejadores em uma embarcação que seguia de Tefé para Manaus. Foram localizados oito tabletes de maconha do tipo skunk, misturados em meio às malas dos passageiros da embarcação, dentro de uma bagagem de mão.

Após a localização do entorpecente, foi feita a checagem para tentar localizar quem transportava o material, mas sem sucesso.

O prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 120 mil. A materialidade será apresentada à autoridade de polícia judiciária para os procedimentos cabíveis.

As investigações em torno do caso continuam para identificar quem estava com o material e quem receberia o entorpecente.

