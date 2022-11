Em menos de 1 hora, dois homens são assassinados a tiros em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens foram assassinados a tiros em menos de 1 hora em Manaus, na noite de segunda-feira (14). Uma das vítimas, identificada como Reinaldo Miranda de Souza, de 20 anos, foi executada na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus e Thiago Nascimento Leão, de 26 anos, foi morto na rua Juticá, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Conforme informações da polícia, as duas vítimas foram assassinadas possivelmente pelos mesmos criminosos, visto que os dois casos possuem características semelhantes e aconteceram em um intervalo de menos de 1 hora.

Ainda segundo a polícia, Thiago estava no pátio de casa, quando foi surpreendido por criminosos que saíram de dentro de um carro próximo à residência. Os homens, ainda não identificados, realizaram pelo menos quatro disparos contra a vítima, que não resistiu e morreu no local.

Já Reinaldo foi perseguido pelos assassinos até o segundo andar da kitinet onde morava. Os homens saíram de um carro no momento em que a vítima entrava na casa e efetuaram os diversos disparos contra o jovem. Reinaldo também morreu no local.

Nos dois crimes, os criminosos conseguiram fugir e não foram localizados. No entanto, o carro utilizado pelos assassinos foi encontrado pela Polícia Militar poucas horas após as execuções, na rua Aruanã, no bairro Jorge Teixeira.

A polícia encontrou o veículo abandonado em uma via. Dentro do carro, modelo Ford Ka, havia documentos que podem auxiliar a polícia no processo pela identificação dos suspeitos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) continuará com as investigações.

Leia mais:

Dois homens são mortos em ataque criminoso no Jorge Teixeira

Dois homens são mortos durante ataque criminoso em Manaus

Dois jovens são executados por pistoleiros no bairro Redenção