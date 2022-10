Dois homens são mortos durante ataque criminoso em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, identificados até o momento como Joel da Silva Florencio e Lucas Aquino, vulgo “Nego”, foram assassinados a tiros nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10). O fato aconteceu no beco Luz e Vida, no bairro Dom Pedro, na zona Oeste da capital.

Segundo informações de uma moradora que preferiu não se identificar, o crime ocorreu por volta das 6h quando criminosos fortemente armados invadiram o beco e cercaram as duas vítimas efetuando vários tiros contra eles. Após o crime os atiradores fugiram sem serem identificados.

“Era bem cedo. Ouvi os tiros enquanto estava preparando o café. Até me escondi com medo. Depois que parou, a gente foi ver. Era o Joel. O menino que tava com ele agonizou até a ambulância chegar”, explicou a dona de casa.

Lucas foi socorrido Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu na ambulância.

Segundo as informações preliminares repassadas aos policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Joel era morador da área, já o Lucas era morador do município Careiro da Várzea, o jovem teria vindo para Manaus a passeio.

A perícia criminal constatou que Joel foi morto com múltiplos tiros, que só será possível confirmar a quantidade após exame de necropsia que será realizado.

Até o momento não há informações sobre a identificação dos autores do crime, assim como a motivação do atentado. Devido às características a polícia não descarta a linha de investigação por acerto de contas com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML), realizou a remoção do corpo do homem no local. O jovem foi removido do necrotério do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para iniciar os procedimentos de investigação sobre o caso.

Edição Web: Bruna Oliveira

