Sine Manaus oferta 385 vagas de emprego nesta quarta-feira (16)

Manaus (AM) – O Sine Manaus oferta 385 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (16), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul); Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 37

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades do bairro Redenção;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lavador de Carro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades do bairro Redenção;

Atividades – realizar lavagem e limpeza de ônibus.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades do bairro Redenção;

Atividades – realizar rotinas administrativas (arquivamento, emissão de documentos, emissão de notas fiscais, atendimento ao público, noções tributárias, estoque e financeiro).

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades do bairro Redenção;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Geral

Escolaridade – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em atividades administrativas e financeiras; conhecimento nas ferramentas Word e Excel; desejável ter experiência na área pública e visão social ética; ter experiência profissional em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços; experiência comprovada em implantação de projetos; habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, boa fluência verbal, proatividade, capacidade de análise crítica, trabalho em grupo e articulação, simpatia e cordialidade no trato social; bons conhecimentos práticos/teóricos e de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal e da qualidade, administração de recursos humanos, sistema de controle de frequência/ponto eletrônico e da legislação específica; boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos e controles.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Informática

Escolaridade – ensino superior em técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Telecomunicações, Processamento de dados ou Informática completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência comprovada na área de suporte e manutenção de informática e redes de computadores, cabeadas e wireless; ter conhecimento de servidores de rede Windows/Domínio/Active Directory e Cabeamento Estruturado; ter habilidade no trato social, noções básicas de hidráulica, elétrica e telefonia.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em atividades de tecnologia da informação; experiência profissional em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços; desejável ter experiência na área pública e visão social crítica; ter habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, agilidade nas tratativas e atendimento ao público; boa fluência verbal, proatividade, capacidade de análise crítica, trabalho em grupo e articulação, simpatia e cordialidade no trato social; bons conhecimentos práticos/teóricos e de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal, atendimento e gestão da qualidade; bons conhecimentos de sistemas de computação, boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos e controles.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Analista de Serviços Digitais

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia da Informação;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter bons conhecimentos de T.I, redes de computadores, utilização do sistema, Telecomunicações ou Processamento de Dados; ter perfil organizacional para criação e manutenção de sistemas de T.I, chamados técnicos e habilidade no trato social.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Equipe

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter bons conhecimentos práticos de estatística e gestão da qualidade de atendimento; habilidades pessoais em liderança, negociação, administração de conflitos e atendimento ao público; conhecimentos nas ferramentas Word e Excel, sistemas específicos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência;

Atividades – coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de atividades, performance da prestação de serviços dos postos de trabalho, tempo médio de atendimento e espera.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo ou superior cursando Arquitetura ou Engenharia;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de SEP e NR-10; experiência em manutenção predial elétrica e hidráulica, controle e organização de materiais e noções de inventário; conhecimento nas ferramentas Word e Excel;

Atividades – acompanhar manutenção predial, identificando as necessidades e emitindo ordens de serviço preventivas e corretivas; acompanhar o consumo de materiais de manutenção, limpeza e outros, solicitando compra quando for o caso; acompanhar o desenvolvimento das atividades de recursos humanos, de segurança patrimonial, manutenções internas preventivas e corretivas, limpeza, copa, transportes, reprografia, almoxarifado, informática e teleprocessamento, para o perfeito funcionamento das Unidades de Atendimento.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria; experiência em visitar clientes externos e adesivar os pontos de venda, conquistando mais espaço para exposição e abastecimento dos produtos nos refrigeradores, racks e organizadores; auxílio em eventos e degustações; ter experiência no ramo de bebidas ou alimentos será um diferencial;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje (painéis).

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Armador de Estrutura de Concreto

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar confecção de armações e estruturas de concreto e de corpos de prova; dobrar ferragens de lajes, montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas; moldar corpos de prova.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

9 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou pedreiro; auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Betoneira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar a produção e o fornecimento de concreto e misturar seus agregados; preparar o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reporta-se ao encarregado de obras ou superior imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais (grande, médio ou pequeno porte); fazer o controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de materiais.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Contabilidade e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento no setor financeiro;

Atividades – realizar lançamentos, emitir nota fiscal, lançar e fazer impostos, tributos e encargos.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – morar nas proximidades do bairro Redenção;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Manutenção Industrial

Escolaridade – cursando ensino superior em Engenharia Mecânica, Mecatrônica ou Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – suporte nas atividades de manutenção preventiva e corretiva; acompanhar os processos e atualizar os relatórios de indicadores do setor.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Comércio – 31

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro compensa;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente ter condução própria (moto ou carro);

Atividades – responsável por produzir pães, massas, pizzas e salgados, de maneira artesanal ou de forma industrializada; organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções de padaria; executar práticas de manipulação de alimentos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina de Departamento Pessoal, conhecimento básico em Legislação Trabalhista e ter curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote Microsoft Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar, gerar e analisar os recursos financeiros da empresa.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento; acompanhar negociação de preços e prazos de entrega; estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter experiência com sistema A7;

Atividades – executar serviços na área da Administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

6 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em cortes de carne; experiências como chapeiro serão aceitas;

Atividades – responsável por realizar a rotina da churrasqueira, preparando proteínas e acompanhamentos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio no pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico; abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-12 e Operador de Empilhadeira; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – manusear empilhadeira, transportando os produtos para o estoque.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger as instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar manutenção e instalação de aparelhos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; realizar manutenção em câmaras frigoríficas e/ou contêineres, inspecionar a execução de obras e serviços técnicos, realizar o controle de qualidade e testes de equipamentos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Indústria – 287

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e experiência como Repositor de Mercadoria; o candidato realizará um teste prático;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra, como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados; administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao Encarregado de Obras ou Superior Imediato; atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais, em construções de grande, médio ou pequeno porte; fazer o controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de materiais; realizar a leitura e interpretação das plantas desenhadas por engenheiros e arquitetos; fazer cálculo da quantidade de material utilizado na construção, mantendo informados engenheiros, projetistas, calculistas e arquitetos do andamento da obra.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de Manutenção Elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de obras ou pedreiro, auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

17 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – reporta-se ao supervisor imediato de manutenção; executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; documentar informações técnicas; realizar ações de qualidade e preservação ambiental, seguindo normas de segurança.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva; instalação de quadros de distribuição de força; analisar consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos; identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em Mecânica completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de máquinas, motores e equipamentos industriais; realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessárias ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças, ferramentas e equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 dentro do prazo de validade.

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos; preparar as superfícies a revestir e combinar materiais.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem.

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática e cursos na área;

Atividades – executar serviços na área da administração; atender fornecedores e clientes, sobre produtos e serviços; trabalhar com documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Contador

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter CRC ativo;

Atividades – realizar emissão de Certidões Negativas de Débitos, Assessoria Trabalhista, Planejamento Tributário, Gestão Financeira e encerramento de Empresa.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar folha de pagamento, realizar processos de admissão, demissão, contratos, RAIS, DIRF, CAGED e demais rotinas do Departamento Pessoal.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil Sênior

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em Indústria;

Atividades – montar e analisar as conciliações contábeis; realizar o controle ativo fixo e cálculo de depreciação; executar lançamentos contábeis.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências no ramo industrial ou como pedreiro serão um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência em serviço braçal ou avulso;

Atividades – atuar na linha de produção, sendo o responsável por organizar a área de trabalho, separar os materiais e ferramentas que serão utilizados, preparar e conduzir as máquinas.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar abastecimento e layout de geladeiras/freezers; assegurar a troca de produtos fora dos padrões de qualidade; contribuir na manutenção dos informativos com preços e exposição.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

40 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou comprovação avulsa;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

Vagas Serviços – 30

4 vagas – Atendente Recepcionista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – recepcionar clientes; dar informações a respeito dos serviços ofertados; organizar a recepção.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar e implementar estratégias de vendas, definir metas e supervisionar a equipe.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – cuidar de bebês, a partir de objetivos estabelecidos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar os mecânicos na manutenção de ônibus.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na função de lanternagem de autos.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conhecer todos os processos que compõem o setor, da entrada até a saída do estoque; pode trabalhar com foco em apenas uma atividade ou acompanhar todas elas, o que costuma depender do porte da empresa.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; diferencial ter noções hidráulicas para instalação de purificador de água;

Atividades – fazer a coleta e entrega de malotes; efetuar pagamentos de boletos e depósitos; organizar documentos, traçar rotas e verificar endereços.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico Eletrônico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos; fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação; treinar, orientar e avaliar o desempenho de operadores.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com equipes de vendas;

Atividades – responsável por supervisionar as atividades comerciais; controlar, orientar e executar tarefas que assegurem a concretização das atividades comerciais, prezando para que estejam de acordo com o planejamento e a política previamente estabelecida pela empresa.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para jornada sob escala 5×2, em área remota; desejável conhecimento em pick-up à diesel;

Atividades – realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos; montar e trocar peças, lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção; auxiliar quanto à substituição e aproveitamento de componentes.

Vaga disponível até 16/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para dormir no local de trabalho (hotel de selva);

Atividades – atender os clientes, recepcionando e servindo refeições e bebidas em restaurantes, bares, clubes, cantinas, hotéis, eventos e hospitais; montar e desmontar praças, carrinhos, mesas, balcões e bares; organizar, conferir e controlar materiais de trabalho, bebidas e alimentos.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na limpeza e conservação de banheiros, pátios e salas comerciais.

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em faturamento;

Atividades – realizar rotinas administrativas (arquivamento, emissão de documentos e notas fiscais, atendimento ao público, noções tributárias, estoque e financeiro).

Vaga disponível até 17/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Desempregado? Sine Manaus oferta 114 vagas de emprego na área de produção neste sábado (5)

Sine Amazonas oferta 108 vagas de emprego para esta quinta-feira (10)

Sine Amazonas seleciona candidatos para 50 vagas de Agente de Socialização em Manaus