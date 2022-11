Desempregado? Sine Manaus oferta 114 vagas de emprego na área de produção neste sábado (5)

Atendimento ocorre excepcionalmente, neste sábado (5), das 8h às 12h, no posto do shopping Phelippe Daou

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 114 vagas de emprego na área de produção, excepcionalmente, neste sábado (5), das 8h às 12h, no posto do shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

44 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência prévia em qualquer uma das seguintes empresas: Panasonic, Flex Eletrônicos, Salcomp, Inventus Power, Digiboard, Midea, Gree, Hitachi, Electrolux, Philco, Pioneer, VG e Calcomp;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes e soldando peças.

Vaga disponível até 5/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com máquina injetora, fundição e polidor em geral; curso de metrologia e disponibilidade total de horário;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes e soldando peças.

Vaga disponível até 5/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

40 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO e residir próximo aos bairros da zona Leste de Manaus;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes e conexão de fiação, fixando partes e soldando peças.

Vaga disponível até 5/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

