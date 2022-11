Dra. Mayara destaca importância de transplantes e implantes anunciados pelo Governo

Manaus (AM) – A Presidente da Comissão de Saúde e Previdência da ALEAM, deputada Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos), esteve, nesta quarta-feira (16), no Hospital Delphina Aziz participando do anúncio da realização de novos procedimentos na unidade.

Segundo o governador Wilson Lima (União Brasil), vários serviços serão ampliados para beneficiar a população com a realização de diversos exames, transplantes renais e implantes cocleares.

Para Dra. Mayara, a nova carta de atendimentos é mais um anseio da população que se torna realidade.

“Recebo esta notícia com alegria e muito otimismo, pois, sempre vou acreditar que podemos fazer mais pela saúde no Amazonas. Oferecer esse tipo de atendimento é ofertar à população, mais agilidade no tratamento de doenças renais, diminuir a fila de espera desses pacientes que aguardam por uma transferência para outro estado e uma forma de amparar suas famílias, com a oportunidade de acompanhamento, humanizando ainda mais esse atendimento”, explicou a deputada.

A meta inicial é realizar oito transplantes mensais, que serão executadas pela rede pública estadual de saúde. O Delphina Aziz também vai dispor de exames bioquímicos, hematológicos e hemostasia; exames sorológicos e imunológicos; exames coprológicos; de uroanálise; hormonais; toxicológicos ou de monitorização terapêutica; microbiológicos; imunohematológicos; citopatológicos; anatomopatológicos, assim como a biópsia por agulha (Histopatologia); e biópsia de peças grandes (histopatologia + imunoflorescência).

Os serviços de otorrinolaringologia, também serão ampliados e o implante coclear, que nunca foi realizado no Amazonas, será disponibilizado na Unidade.

De acordo com Mayara, o implante coclear oportuniza ao paciente uma melhoria de sua qualidade de vida como um todo.

“Esse é um momento histórico para todos nós. Trazer para o Amazonas um procedimento que vai mudar a vida de muitas pessoas. O implante coclear possibilita o ganho de audição do paciente e, muito mais que isso, traz a chance de uma vida nova, de grandes oportunidades e aumento da qualidade de vida tanto no seio familiar como diante da sociedade”, afirmou a médica.

O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), será de R$ 1 milhão para os transplantes de rins e R$ 230 mil por mês para o implante coclear. A previsão de início das atividades é para o primeiro semestre de 2023.

*Com informações da assessoria

