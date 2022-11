Trios brasileiros são escalados para dois jogos deste segundo dia de Copa

O Brasil faz seu primeiro jogo na Copa do Mundo apenas na quinta-feira (24), no duelo contra a Sérvia, mas os árbitros que vão representar nosso país fazem sua estreia já nesta segunda-feira (21).

Com uma formação 100% brasileira, o primeiro a estrear é Raphael Claus, acompanhado dos auxiliares Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon. O trio comanda o apito no jogo entre Inglaterra e Irã, às 10h (de Brasília), válido pelo Grupo B do Mundial.

Já Wilton Pereira Sampaio estará em ação mais tarde, às 13h, para o duelo entre Senegal e Holanda, este pelo Grupo A. O árbitro estará ao lado dos bandeirinhas Bruno Boschilia e Bruno Pires.

No Catar, Wilton Pereira Sampaio participa pela segunda vez de uma Copa do Mundo, mas com uma diferença. Em 2018, no Mundial da Rússia, o árbitro esteve na cabine do VAR.

Nesta Copa do Mundo, o Brasil terá número recorde de árbitros. Além dos dois principais, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, serão cinco assistentes: Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês Back.

*r7

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Equador vence Catar e quebra tradição histórica

Capitães desistem de braçadeira “One love”

Tite leva 16 novatos para a Copa do Catar