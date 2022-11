Equador vence o Catar e quebra tradição histórica

O Equador venceu o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022. A seleção sul-americana bateu o Qatar na partida de abertura por 2 a 0, no Estádio Al Bayt, e saiu com a vantagem no Grupo A do Mundial. Os gols do triunfo foram marcados por Enner Valencia, capitão do time, de pênalti e de cabeça. As informações são do Portal UOL.

A seleção equatoriana dominou o duelo, não sentindo pressão da torcida local. O capitão equatoriano Valencia brilhou, mandando a bola para o gol do Catar três vezes, uma delas anulada. O atleta chegou a 37 gols pelo seu país.

Com o resultado, o time do Catar se tornou o primeiro anfitrião a ser derrotado na abertura da copa em todas as 22 edições é a primeira vez que um país do Oriente Médio entra no torneio.

O Equador participa pela quarta vez (2002, 2006, 2014) e busca sobreviver à sua melhor campanha até o momento. Em torneio realizado na Alemanha em 2006, a seleção sul-americana chegou às oitavas de final, mas perdeu para a Inglaterra.

As outras duas seleções classificadas para o Grupo A, Holanda e Senegal, jogam amanhã à tarde, às 19h00 (de Brasília). Na segunda fase, marcada para a próxima sexta-feira, os donos da casa enfrentarão a Holanda, enquanto o Equador enfrentará o Senegal.

