Homem é preso por estuprar criança de quatro anos em Manaus

Manaus (AM) – Carlos Alves Duarte, de idade não informada, foi preso na manhã de segunda-feira (21), em cumprimento a mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável, praticado contra uma menina de 4 anos. O crime ocorreu em agosto deste ano, na entrada da vivenda Verde, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a criança estava com o pai, que trabalhava em uma obra, ao lado da casa do infrator. Carlos viu a criança sentada sozinha, e a atraiu para sua residência, onde consumou o ato.

“A mãe da menina, que também estava na obra, sentiu falta da criança e foi procurá-la. Ela observou a porta do vizinho entreaberta e entrou na casa dele. Lá, ela flagrou o autor com a mão dentro da roupa da criança, tocando as partes íntimas. A mãe se desesperou, pegou a filha e de imediato fez o registro da ocorrência”, informou.

A autoridade policial explicou que as buscas para localizar o indivíduo iniciaram após tomarem conhecimento do fato. “Foi uma busca incessante, pois assim que tomamos conhecimento do fato, tentamos efetuar a prisão em flagrante. Conseguimos lograr êxito na prisão dele na segunda-feira”, explicou a autoridade.

Procedimentos

Carlos foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele foi encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

PC-AM pende homem por estupro cometido contra adolescente de 17 anos

Fingindo ser técnico de escolinha de futebol, homem é preso por estupro contra crianças entre 8 e 10 anos em Manaus

Menino de 9 anos filma próprio estupro e suspeito de 55 anos é preso