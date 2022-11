Profissionais de saúde são capacitados para realização de auriculoterapia na Atenção Primária

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta terça-feira (29), uma capacitação em auriculoterapia voltada a 40 profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está promovendo o curso, ministrado pela empresa BioCursos, com carga horária de 40 horas, até esta quarta-feira, 30, para que um número maior de profissionais possa utilizar essa abordagem terapêutica na assistência aos pacientes nas unidades básicas.

A chefe do Núcleo de Prevenção de Riscos à Saúde por Causas Externas e Fatores de Risco da Gerência de Promoção à Saúde da Semsa, Carla Azevedo, explica que a auriculoterapia compõe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde, instituída em 2006, e implantada no município de Manaus em 2018. Atualmente, 12 unidades da Semsa contam com profissionais capacitados para adoção dessas práticas.

“A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma terapia de microssistema, onde são mapeados mais de 200 pontos auriculares, os quais são utilizados para diagnóstico e tratamento de patologias que atuam no âmbito físico, mental e emocional para enfermidades agudas e crônicas”, contou.

Conforme Carla, há poucos anos os cidadãos começaram a ter acesso a sessões de auriculoterapia na saúde básica da capital, principalmente pacientes com dores crônicas. Além de reduzir a prescrição de analgésicos, os usuários relatam melhora também no bem-estar emocional.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde. Essas importantes práticas são transversais em suas ações no Sistema Único de Saúde (SUS) e podem estar presentes em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde, prioritariamente na Atenção Primária.

São elas: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Medicina Antroposófica, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia, Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa, Yoga, Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, Auriculoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia de Florais.

