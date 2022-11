Prefeitura oferta cem vagas gratuitas para palestra sobre técnicas de vendas para artesanato

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta segunda-feira (28), cem vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”. A palestra “Técnicas de Vendas para Artesanato” será ministrada pelo administrador Sidnei Nunes, na quarta-feira (30), das 14h às 15h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link (https://forms.gle/WN3Lfh6SraF1k61v5) e realizar a inscrição nesta segunda-feira, a partir das 10h. É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“A iniciativa de abordar esse tema se deve à necessidade de treinar o artesão para que ele saiba tratar com o cliente de modo a valorizar o seu produto, pois sabemos que peças artesanais são trabalhos manuais que têm valor agregado. Convidamos os nossos artesãos para que participem da atividade que, com certeza, agregará muito nas vendas e na qualidade do serviço ofertado” , destacou o assessor técnico do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Palestrante

Sidnei Nunes Magalhães é formado em Administração de Empresas e especialista em Marketing Empresarial. Atuou na área comercial, como chefe de vendas na empresa Perdigão, na empresa Suzano Papéis e Celulose e gerente da rede de fast food Bob’s. É servidor de carreira da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e, atualmente, está como diretor de Economia Solidária e Criativa da Semtepi.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Amazonas seleciona candidatos para 40 vagas de eletricista

Juros médios cobrados pelos bancos chega a 42,2% ao ano em outubro

Prêmio Qualidade da FIEAM destaca organizações e empresas do Amazonas