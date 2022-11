Prefeitura de Iranduba vai gastar R$ 7,5 milhões em obras de pavimentação no Novo Janauari

Iranduba (AM) – O município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, vai gastar R$ 7,5 milhões dos cofres públicos para o pagamento das obras de pavimentação do Novo Janauari.

A empresa contratada pela prefeitura, sob gestão do ex-deputado e prefeito Augusto Ferraz (DEM) é a Iza Construção Comércio Ltda, localizada na capital do Amazonas. A contratação milionária foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, por meio de uma Concorrência Pública nº 002/2022.

Na publicação, não há informações sobre o prazo da realização das obras e a vigência do contrato.

O proprietário da Iza Construção Comércio Ltda é o empresário Fábio Souza de Carvalho. A empresa é especializada em obras de terraplanagem, e possui histórico de contratos com a Administração Pública no Amazonas.

Contrato incomum

Com poucos detalhes a respeito de como será executado o projeto, a prefeitura de Iranduba, sob a gestão do ex-deputado estadual Augusto Ferraz (DEM), embolsará cerca de R$ 1,8 milhão para uma empresa de construção criar uma plataforma digital de cursos.

Sem especialidade na área, a empresa Starlight Ltda, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, foi contratada pela prefeitura do município de Iranduba, a 37 quilômetros de Manaus, para implantar a plataforma digital que oferecerá cursos para os moradores da região.

No entanto, apesar da empresa ter vencido o pregão à Ata de Registro de Preços (ARP), ou seja, um processo pelo qual os órgãos administrativos podem assegurar preços vantajosos, a Starlight Ltda, do empresário Edinei de Jesus Costa de Castro, atua no nicho da construção, com a fabricação de artefatos de cimento.

A contratação incomum foi publicada no Diário Oficial, sendo assinada no dia 24 de outubro de 2022 pelo prefeito Augusto Ferraz.

A publicação não especifica informações básicas, como quais serão os cursos ofertados pela plataforma digital, como o serviço será prestado e para quais pessoas os cursos serão direcionados.

No documento, há a informação de que o serviço prestado terá duração de 12 meses e “disponibilização e hospedagem de plataforma virtual de aprendizagem em cloud computing dos cursos na modalidade de educação à distância – EAD e fornecimento de link de internet via satélite e via cabo para o município de Iranduba”.

Gestão com turbulências

A gestão do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, conta com turbulências somadas ao longo do mandato. O atual gestor do município já teve o mandato cassado pela juíza eleitoral, Dináh Câmara, por abuso de poder econômico durante o processo eleitoral. No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) decidiu manter Ferraz no cargo, após analisar o recurso.

O prefeito também já foi acusado de realizar obras de infraestrutura como a instalação de iluminação e pavimentação de vias, e doação de cestas básicas durante a campanha eleitoral para viabilizar compra de votos.

Em julho deste ano, Ferraz contratou serviço de transporte escolar com a empresa Rios Construções e Serviços de Transporte Ltda, do empresário César Alemberg Dias Rios, por cerca de R$ 3,5 milhões. Alemberg foi preso, em 2015, na operação Cauxi da Polícia Federal.

