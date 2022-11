Parceria entre a Prefeitura de Manaus e a UEA reforça a importância de Ouvidoria e Auditoria Municipais do SUS

A apresentação da Ouvidoria Municipal do SUS e da AudSUS integra as atividades dos Programas de Residência em Enfermagem Obstétrica, Neonatal, Doenças Infecciosas, Urgência e Emergência.

Manaus (AM) – Parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) possibilitou que alunos da Escola Superior de Ciências da Saúde conhecessem as ações da Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Auditoria Municipal do Sistema Único de Saúde (AudSUS).

A servidora Tai-Li Marrer apresentou o funcionamento da AudSUS, enquanto a apresentação da Ouvidoria foi conduzida pela ouvidora Heylane Maísa Rocha da Silva, que mostrou a missão, visão e valores do setor e destacou como funciona o fluxo de atendimentos na prática, um trabalho que exige habilidade e escuta qualificada com o objetivo de agilizar a resposta aos usuários.

“Nós recebemos um volume de manifestações expressivo que compreendem desde orientações sobre horários de funcionamento das unidades, esclarecimento de dúvidas e quais são os atendimentos que uma UBS oferta, quanto manifestações que requerem tratamento mais específico junto à área técnica da Semsa. Mas nos esforçamos para atender todas, dentro dos prazos estabelecidos por Lei que é de 30 dias prorrogáveis por mais 30, com justificativa técnica. Mas sempre damos respostas de modo a esclarecer bem o usuário sobre as situações às quais ele tem dúvidas” , assinala.

A apresentação da Ouvidoria Municipal do SUS e da AudSUS integra as atividades dos Programas de Residência em Enfermagem Obstétrica, Neonatal, Doenças Infecciosas, Urgência e Emergência. Os programas têm como objetivo formar profissionais enfermeiros especialistas na área a serem incorporados na rede de atenção à saúde do município e do estado.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o WhatsApp 98842-6835, o telefone: 0800-092-1603 e os e-mails: semsa.manaus.am.gov.br/faleconosco e [email protected] para facilitar o acesso à Ouvidoria Municipal do SUS. As solicitações podem ser encaminhadas pelo site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br/), no link Ouvidoria Municipal do SUS.

O atendimento pode ser realizado também de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na avenida Maceió, 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

