Curso de cuidador de idoso reúne 50 participantes na última edição deste ano

Manaus (AM) – A última edição de 2022 do curso de Cuidador Informal de Idoso, promovido pela Prefeitura de Manaus, reúne 50 participantes, com atividades desenvolvidas no salão pastoral da igreja Nossa Senhora da Paz, localizado no bairro da Paz, Zona Oeste, até esta sexta-feira (2).

Com uma carga horária de 20 horas, o curso é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Distrito de Saúde (Disa) Oeste, e tem como objetivo qualificar os cuidados que familiares ou cuidadores oferecem aos idosos, em especial aos que têm doenças crônico-degenerativas, que já estão acamados ou que apresentam dificuldade de locomoção.

Segundo a técnica responsável pela Saúde do Idoso no Disa Oeste, assistente social Graciete Carvalho, o curso não tem caráter técnico-profissionalizante, sendo realizado pela Semsa para qualificar e apoiar as famílias no cuidado com os idosos, abordando temas relacionados ao processo de envelhecimento, à saúde física e mental.

“A maior parte dos participantes é formada por familiares de idosos e já identificamos que muitos desses idosos têm hipertensão ou diabetes ou hipertensão e diabetes. O curso aborda a prevenção e cuidados em relação a essas duas doenças, mas também questões como depressão, problemas de sono, cuidados com idosos acamados e prevenção de quedas. Os participantes receberão ainda orientação sobre como e onde podem acessar os serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)”, informou Graciete Carvalho.

Para a artesã Rocicléia Batista Costa, moradora do bairro Alvorada, o curso é uma oportunidade para obter mais conhecimento e melhorar o cuidado ao pai, de 71 anos, que tem diabetes e precisou amputar uma das pernas por complicações pela doença. “Além do meu pai, também ajudo a cuidar dos vizinhos quando pedem ajuda e a maioria deles é idosa. Faz tempo que quero fazer um curso e surgiu essa oportunidade até para esclarecer as dúvidas e poder cuidar melhor deles”, explicou.

O curso foi iniciado na segunda-feira, 28/11, e será encerrado na sexta-feira, 2/12, das 8h às 12h, com palestras também sobre os temas: Cuidados no domicílio para pessoas acamadas ou com limitações físicas; Úlcera de pressão/escaras/feridas: como prevenir e tratar; A importância da vacinação; Alimentação saudável; Orientação alimentar para aliviar sintomas: náuseas e vômitos, dificuldade para engolir (disfagia), intestino preso (constipação intestinal) e gases (flatulências); Alimentação por sonda (dieta enteral); Acomodando a pessoa acamada; Mudança de posição de corpo; Problemas com o sono; Identificando quadros demenciais como Alzheimer e Parkinson; Os estágios do Alzheimer e o que a família pode fazer em cada estágio; Prevenção de quedas; A importância do exercício respiratório na recuperação da Covid-19; Atividades físicas para o envelhecimento; Prevenção de violência contra a pessoa idosa; Transtornos de humor e ansiedade; Identificando sinais de depressão na pessoa idosa; Cuidando do cuidador; Transtornos de humor e ansiedade; Identificando sinais de depressão na pessoa idosa; Autonomia e Independência; Cuidados com medicamentos; e Serviços disponíveis e direitos do cuidador e da pessoa cuidada.

“O curso do Disa Oeste é o último deste ano, mas no próximo ano os Disas vão promover novamente para atender as cinco zonas de Manaus. É uma atividade muito positiva em função de que os familiares estão sendo preparados para o cuidado adequado ao idoso. Além disso, todos nós estamos em processo de envelhecimento e, a partir do momento em que conhecem o curso, os participantes passam a ter um cuidado melhor com eles mesmos”, afirmou a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Idoso, Eliny Rocha.

*Com informações da assessoria

