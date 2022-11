Guarda Municipal prende dupla em flagrante durante furto a prédio público em Manaus

Manaus (AM) – A Guarda Municipal de Manaus prendeu em flagrante dois homens que estavam furtando a Companhia Energética do Amazonas (Ceam), uma unidade pública localizada no centro histórico, na manhã de terça-feira (29). Eles foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A prisão foi realizada por volta das 6h45, durante a troca de turno dos agentes da guarda, em que foram observados dois homens carregando peças metálicas, oriundas do interior da Ceam. A equipe de patrulha da “Guarda Presente” foi acionada, e os suspeitos foram presos em flagrante.

De acordo com o subsecretário da Semseg, Alberto Neto, esse é o novo procedimento padrão da guarda. “Antigamente, os nossos guardas, ao avistarem qualquer movimento suspeito, precisavam pensar duas vezes se poderiam ou não cumprir suas atividades, porque os bandidos estavam mais equipados do que eles. Nesta gestão, nós estamos investindo em capacitação e equipamentos, e eles se sentem prontos para atuar”, conta.

Seis peças metálicas foram subtraídas pelos infratores. Uma mochila com uma faca, uma chave de boca e uma chave L, que estavam em poder dos suspeitos, também foram levadas juntamente com os dois flagrados, e apresentados no 1º DIP.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Padrasto é preso em flagrante após estuprar enteada em Manaus

Vídeo: criminosos são presos em flagrante vendendo drogas em Tefé (AM)

Homem é preso em flagrante por matar cachorro a tiros no interior do AM