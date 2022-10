Padrasto é preso em flagrante após estuprar enteada em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 43 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (26), pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a sua enteada, uma adolescente de 14 anos. O fato e a prisão ocorreram no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital.

Durante coletiva de imprensa, a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), explicou que a adolescente estava dormindo, quando o homem aproveitou para praticar o crime.

“Nós recebemos essa denúncia logo no início do expediente, ontem, e o abuso sexual tinha acabado de acontecer. A vítima foi acolhida, ouvida e as providências preliminares foram tomadas. Inclusive a equipe de investigação saiu de imediato até onde o fato tinha acontecido e encontrou o homem no local. Foi dado voz de prisão pra ele, e ele foi conduzido para a Depca”, informou Joyce.

Ainda conforme a delegada o criminoso convivia com a família há alguns anos, mas os abusos sexuais contra a vítima iniciaram há um ano, quando o abusador tentava tocá-la, porém, a adolescente não aceitava. Entretanto, ontem o homem praticou o ato libidinoso.

“Ele convive com a família há cerca de 4 anos, é o padastro da menina, e desde os 13 anos que ele já tentava alguma importunação sexual com toques, que eram repudiados pela adolescente. Ele aproveitou o momento em que a adolescente dormia pra abusá-la sexualmente”, acrescentou.

A autoridade ainda explicou que após praticar o ato o homem foi pego em flagrante pela irmã mais velha da adolescente que chegou em casa. Ao perceber uma movimentação estranha do padrasto, assim como ver a adolescente em choque a jovem desconfiou e questionou a vítima e descobriu o estupro.

“Ela foi encorajada pela irmã mais velha que chegou na hora. As duas contaram à mãe, que está doente, e após uma confusão no local elas realizaram a denúncia. O que culminou em flagrante na prisão dele”.

A equipe policial foi até o endereço do criminosos e deu voz de prisão a ele. Durante a abordagem, o homem confessou o crime. Agora ele está preso na unidade policial e posteriormente será encaminhado para audiência de custódia com pedido de conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva.

