Vídeo: criminosos são presos em flagrante vendendo drogas em Tefé (AM)

O vídeo mostra que a equipe criminosa escondia drogas dentro de latas, no terreno da casa; veja

Tefé (AM) – Três pessoas que não tiveram as identidades divulgadas, foram presas em flagrante, e dois menores de idade foram apreendidos, comercializando drogas na noite desta terça-feira (25).

A ação ocorreu em uma residência localizada no beco Fábio Lucena, no bairro São José, no município de Tefé-AM (521 km distante de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMAM), por volta das 22h30 a guarnição realizava patrulhamento de rotina na área que havia sido denunciada várias vezes como ponto de tráfico.

Durante a patrulha, os policiais avistaram uma movimentação suspeita, momento em que observaram a prática de comercialização de entorpecentes na residência de uma mulher conhecida apenas como “Banha”.

A equipe policial abordou um jovem de 16 anos e um homem de 36, que estavam batendo na porta da residência suspeita. Após a revista os agentes encontraram uma porção de base de cocaína.

Os policiais encontraram no chão do quintal uma parte de terra mexida, ao revistarem eles encontraram uma lata de leite enterrada, onde na parte interna havia um grande volume de Skunk. Além disso, foi encontrado também quatro papelotes de de cocaína, escondidos no chão da casa.

Dentro da casa haviam um homem de 24 anos, uma mulher de 30 anos e uma menor de 13 anos. A polícia realizou a prisão e apreensão de todos os envolvidos na ação.

Todos foram encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido para prestar esclarecimentos. Agora eles estão à disposição da Justiça.

Veja o vídeo da ação:

