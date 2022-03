Lucas se une a Arthur e critica brother “protegido” no reality

Assim que a participante Larissa foi eliminada no sexto paredão do BBB22, nesta terça-feira (1), alguns brothers iniciaram conversas sobre as próximas movimentações no programa. Um deles foi Lucas, que apontou para o aliado Arthur alguns comportamentos ruins de Pedro Scooby.

Na academia da casa mais vigiada do Brasil, o Barão da Piscadinha demonstrou seu incômodo pela forma como o surfista se posicionou na dinâmica do último Jogo da Discórdia.

“Ele não ter se colocado como protagonista, e botar as outras pessoas… Ele não quer estar aqui”, avaliou o integrante do grupo Pipoca.

Em contrapartida, o marido de Maíra Cardi defendeu Scooby, considerado intocável e protegido pelos adversários.

“Não é que ele não queira estar aqui. Tanto faz se ele ficar ou não. Pegando a lógica dos discursos do Tadeu [Schmidt], seria contraditório se ele batesse e voltasse, mano”, avaliou Arthur.

Lucas finalizou dizendo que a maioria dos brothers pensa muito bem sobre como está jogando, enquanto Scooby não dá a mínima. “Eu vejo preocupação em todos de ir para o Paredão, jogando certo, errado e jogando o jogo. E ele está na paz. Se sair ‘beleza, estou indo’”.

*Com informações de Metrópoles

Edição: Leonardo Sena

