Débora Menezes apresenta Projeto de Lei que prioriza matrículas de órfãos da Covid

Manaus (AM) – Em seu primeiro pronunciamento na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), a deputada Débora Menezes (PL) propôs Projeto de Lei (PL) que garante a prioridade na matrícula em creches e escolas de crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis vítimas da pandemia da Covid-19.

O PL tem por objetivo facilitar o acesso à educação para os menores que estão em transição de residência, cidade ou bairro, após perderam os familiares. A propositura quer impedir que esses órfãos fiquem sem estudar, após a pandemia.

De acordo com o documento, para efetuar a matrícula, deverá ser apresentado atestado de óbito com a causa do falecimento sendo exclusivamente pelo vírus da Covid-19 ou complicações decorrentes da doença. É garantida ainda, a transferência da instituição de ensino, seja creche ou escola, independentemente da existência de vagas.

Para a parlamentar, o projeto de lei é uma forma de garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação. Em seu discurso, ela agradeceu a Deus e a todos os eleitores, garantindo que vai legislar para todos os amazonenses, sem distinção, focando sempre nas suas bandeiras.

“Agradeço a Deus por me permitir estar aqui hoje e a todas as pessoas que depositaram seu voto de confiança em mim. Vocês podem esperar que a minha atuação seja ativa, propositiva, fiscalizadora. Em nosso primeiro projeto de lei, nós sabemos que a Covid assolou todo mundo, eu estive trabalhando na linha de frente e é exatamente com essa sensibilidade e essa responsabilidade que a gente quer garantir que esses jovens, adolescentes, a prioridade nas matriculas das escolas, bem como a transferência de unidade de ensino. Nós sabemos que a educação é essencial então é uma das bandeiras que nós vamos priorizar”, garantiu.

Durante a sessão, Débora Menezes também foi aclamada líder da bancada da maioria, junto com os deputados George Lins e Dr Gomes.

*Com informações da assessoria

