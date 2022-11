Na Aleam, Sinésio debate sobre transferência da rodoviária de Manaus

Manaus (AM) – O deputado estadual Sinésio Campos (PT) debateu, na manhã desta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), sobre a transferência da rodoviária municipal de Manaus para o Terminal 6 (T6), localizado no bairro Lago Azul, Zona Norte.

A cessão de tempo contou com a presença da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), além de permissionários.

O Defensor Público Rodolfo Lobo deu detalhes sobre a consulta pública realizada pela instituição referente a precariedade tanto da estrutura quanto das instalações da rodoviária, bem como a possibilidade de sua transferência do bairro de Flores, zona Centro-Sul, para o bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com Rodolfo, após uma consulta pública realizada em 11 de agosto deste ano, solicitada por Sinésio, foi constatado que 58,6% dos usuários se posicionaram contra a transferência, 100% dos trabalhadores do local também se posicionaram contra e 92,5% dos taxistas e mototaxistas foram contrários à mudança.

Para Sinésio, o T6 não deve ser utilizado como uma rodoviária adaptada e enfatizou, ainda, que houve falta de planejamento e gasto de dinheiro público. “Quando Arthur Neto foi prefeito, gastou R$ 16 milhões para a construção de um novo terminal de integração, o T6 e, recentemente, tanto a prefeitura quanto o Estado firmaram um convênio de mais de R$ 13 milhões para adaptação do T6 como a nova rodoviária. Ou seja, não houve planejamento e nem escuta à sociedade”.

Para Sinésio Campos, um bom terminal rodoviário é sinônimo de desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas que transitam pelo local. Agora, a Defensoria Pública repassará as demandas da Cessão de Tempo tanto ao Estado quanto à prefeitura de Manaus, por meio de requerimentos.

