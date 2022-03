Amazonas recebe 75 mil doses de vacinas contra Covid-19

Manaus (AM) – O Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (3), 75.540 doses de vacinas da Pfizer destinada ao público com 12 anos ou mais. Os imunizantes são destinados para o avanço da vacinação de Covid-19 no estado.

As vacinas chegaram a Manaus por volta das 17h de quarta-feira (2), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

As doses foram transportadas, com escolta, para a fundação, onde a quantidade foi conferida e armazenada pela equipe técnica do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A distribuição dos imunizantes é realizada mediante agendamento dos municípios junto à FVS-RCP e emissão de Nota Informativa.

Vacinômetro

Dados do PNI apontam que 6.383.739 doses foram aplicadas em todo estado até o domingo (27), sendo 3.013.483 de primeira dose, 2.428.030 de segunda dose, 59.813 com dose única e 881.878 de primeira dose de reforço e 535 de segunda dose de reforço.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

*Agência Amazonas

