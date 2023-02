Márcia Novo lança clipe ‘Chama Pai’ com a influencer do viral “pecanha”

A música está disponível nas plataformas digitais de streaming, prometendo ser o hit do Carnaval

Misturando piseiro e brega-funk, a cantora Márcia Novo vai lançar na próxima quinta-feira (16), o videoclipe do novo single ‘Chama Pai’. A música é um feat com a digital influencer nortista, Eliana Franco, que viralizou oferecendo uma ‘pecanha’ para sua esposa, Diva.

A música faz referência aos bordões da influencer que nos vídeos costuma falar “chama pai, ô besteira!” e “só o luxo, veneno e poder”. A homenagem não fica só no título, o clipe estrelado por Eliana e Diva narra a sua história de superação, de origem humilde até se tornar uma das maiores digitais influencers da região Norte.

A autora da música, explica que a música tem a pegada de piseiro e brega-funk. “Sou apaixonada pela nossa terra e jeitinho de falar, por isso faço questão de exagerar nos sotaques e gírias, criando uma identidade particular para o resto do Brasil, que ainda conhece muito pouco sobre nós e a nossa musicalidade”, conta.

A ideia desse feat surgiu de forma simples, durante um churrasco com picanha, marca registrada de Eliana e Diva, quando Márcia prometeu fazer uma música para prestigiar a influencer, após ouvir a sua história. A dona do bordão “Chama pai, ô besteira!” adorou o single, gravou voz e participou do videoclipe.

Marcia Novo ainda ressalta como foi a experiência do processo de produção ao lado da influencer. “Foi leve, muito divertido e potente, porque afinal são duas lésbicas, né? Márcia e Eliana sendo protagonistas nessa cena musical, ainda tão machista aqui no Amazonas. A minha esposa (Thaianty) dirige a produção geral e a esposa da Eliana (Diva) protagoniza o videoclipe também”, disse.

Eliana é querida pelo público desde que viralizou nas redes sociais. Foi com a produção de conteúdos que retratam sua rotina com a esposa e filhos na sua casa, em construção na periferia de Manaus, sua intensa fé em Deus somados com o carisma singular e jeito expansivo, que a digital influencer conseguiu ultrapassar mais de um milhão de seguidores somando Kwai, TikTok e Instagram.

“Enquanto a gente gravava, todo mundo ‘ficou louco’ pela Eliana, tirou foto, ligou de vídeo para família. Ela foi um amor e atendeu todos. Eliana ficou feliz de se ver protagonista além das redes e está se sentindo realizada. A gente fica feliz de proporcionar isso para ela’, comentou.

As gravações foram realizadas em um flutuante e Marina do Davi, ambos os cenários tipicamente amazonenses compõem a temática do clipe destacando os costumes regionais de quem é do Norte.

“É cultural na nossa região a galera assar um churrasco no fim de semana, tomar banho de rio. Nós queremos retratar isso para as pessoas que não conhecem nossa cultura, mostrar nossa casa, nossa terra, nossa identidade sabe? Tenho essa vontade de cada vez mais levar o Norte para o Brasil”, explica a cantora.

O single faz parte de um novo momento na carreira de Márcia Novo, iniciado em setembro de 2022 com ‘Sabíamos Bem’. A musicalidade mistura sotaques e expressões populares do ‘amazonês’ que evidencia personagens populares e coloca em lugar de protagonismo como ocorreu com Nunes Filho, Zezinho Corrêa, David Assayag, Boi Boiola e agora Eliana.

*Com informações da assessoria

