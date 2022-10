Márcia Novo une norte, nordeste e Colômbia com lançamento de single

Em novo lançamento, cantora faz feat com a sensação do piseiro, Vitinho Imperador, e o colombiano Buxxi

A cantora Márcia Novo lançou, nesta quinta-feira (13), mais um novo single. O novo hit intitulado “I love you, mas num fresque não” já está nas plataformas digitais, e carrega diversos gêneros musicais como pop, piseiro e reggaeton. Também conta com a participação do alagoano Vitinho Imperador e do colombiano Buxxi.

Interpretada com o marcante e arrastado sotaque amazonense de Márcia, “I love you, mas num fresque não” nasceu da boca de um ribeirinho e virou música tempos depois, em um episódio cômico que dá enredo à composição, escrita por Márcia e Thaianty dos Santos.

“Um ‘caboco’ na beira do rio soltou essa frase pra mim, eu achei genial e guardei. Aí uma vez aconteceu uma história engraçada, em que eu estava na fila do banheiro de uma baladinha e uma menina deu em cima da Thai”, recordou a artista.

Foi nesse momento, segundo Márcia, que o single começou a “ser escrito”. “Eu fui e voltei do banheiro, a menina continuava lá. Cheguei bem perto, olhei para ela e disse ‘gostastes? é minha namorada’. A bichinha ficou constrangida. Aí pra tirar onda com a situação cheguei bem séria, como se eu fosse brigar com ela e falei ‘I love you, mas num fresque não’. Daí nasceu essa pérola da fuleiragem!”, brincou.

Conexão Brasil-Colômbia

Com a gíria na ponta da língua, não demorou para que a expressão virasse música. O trabalho marca o início de um projeto da artista amazonense para alcançar o mercado nacional, em especial, o nordeste – casa da sensação do piseiro, Vitinho Imperador, dono do hit “Volta Rapariga”, Top 30 Global do Spotify, além de Top 5, no Brasil.

“Eu queria que esse novo trabalho trouxesse um pouco dessa diversidade que é o Amazonas. A gente tem muita influência nordestina e isso também reflete na música. O piseiro é a sensação do momento. Foi aí que a gente levou a música pro Vitinho, que é super estourado e ele topou. Era meu sonho gravar com ele e rolou uma sinergia surreal”, disse Márcia.

Influência que vem também dos países vizinhos, com o reggaeton, por exemplo, ritmo já bastante popularizado nos bairros de Manaus pelos novos imigrantes. No novo single, o ritmo aparece na voz do cantor Buxxi, reconhecido pela Revista Shock como um dos 50 artistas mais influentes na Colômbia nos últimos 18 anos.

A parceria com o colombiano foi viabilizada pela ONErpm, desenvolvedora de artistas. “A One me apresentou o trabalho dele e disse que ele tinha se interessado em gravar alguns trechos da música, com a pegada dele, e eu achei o máximo essa conexão Brasil-Colômbia. Acho que a música cresceu muito”, destacou Márcia.

A estreia da música acontece junto ao lançamento do videoclipe, que conta com participações de Marciele Albuquerque, Isabelle Nogueira e Vanda Witoto, Thais Kokama, Ira Maragua e Gleiciele Mura. A produção está disponível no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=vzqD7RIYtSM).

* Com informações da assessoria

