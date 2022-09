Márcia Novo e P. A. Chaves participam de tributo a Zezinho Corrêa no sábado (17)

Manaus (AM)- O Sesc Amazonas realiza, neste sábado (17), o evento “Bate Forte a Saudade”, um tributo ao artista Zezinho Corrêa com a participação de Dudu Brasil, Luso Neto, Sandiego, Mikael, Arnaldo Barreto, Márcia Novo, P. A. Chaves e a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. O show tem início às 18h e será realizado no anfiteatro da Ponta Negra, com entrada gratuita.

A programação faz parte da semana comemorativa aos 76 anos do Sesc. Zezinho Corrêa, ícone da cultura amazonense, trabalhou por mais de três décadas no Sesc AM, e durante todo este tempo esteve à frente dos principais eventos artísticos e culturais que movimentaram a cidade, como a criação do Show de Calouros do Sesc, realizado anualmente revelando talentos da música no cenário local.

Quem for ao show, terá surpresas ao longo da apresentação, conforme explica o coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa.

“Estamos preparando uma apresentação linda, emocionante e, principalmente, exclusiva. O público, fãs e familiares presentes poderão conferir de perto uma novidade que o Zezinho estava produzindo e que não teve tempo de apresentar em vida”, explicou.

Bolerão do Sesc

Outro evento musical que compõe a semana de aniversário do Sesc, comemorado no último dia 13 de setembro, é o Bolerão do Sesc. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, a partir das 19h, no Parque Aquático II, situado na unidade do Sesc Balneário (Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada).

O evento contará com a participação de três artistas locais apresentando shows musicais que resgatam a essência do bolero: Goreth Almeida, Bernardo Nunes e Ceicy Freitas. As pulseiras de acesso ao evento já estão à venda nas Centrais de Relacionamento do Sesc. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (92) 98415-7864.

