Jiu-Jítsu do Amazonas realiza seminário e rifa para ajudar o faixa preta Maik Matos

Manaus (AM) – A comunidade do jiu-jítsu amazonense está realizando um seminário e uma rifa em benefício do faixa preta Maik Matos, um dos cascas grossas da primeira prateleira da arte suave da Região Norte. O objetivo das campanhas é arrecadar fundos para o supercampeão dos tatames, que se prepara para enfrentar mais uma cirurgia. Esqueça os troféus e as medalhas, desta vez a luta é pela vida.

O seminário beneficente em prol de Maik Matos acontece neste sábado, 25 de fevereiro, às 10h, na Academia Ribeiro Jiu-Jítsu, localizada na rua Rio Madeira, 1189, no Vieiralves. O evento é aberto a todos – atletas, professores e amantes do esporte. A contribuição custa apenas R$ 50 e o valor pode ser depositado direto no PIX do atleta (92) 99219-5168, em nome de Felipe Maik de Oliveira Matos.

Além de ajudar o guerreiro da vida, quem participar terá oportunidade de aprender os segredos do jiu-jítsu com Melqui Galvão, Mica Galvão, Diogo Reis e Gabriel Moraes. O primeiro é o líder de uma das maiores academias do planeta na atualidade, a Escola Melqui Galvão, enquanto os três são faixas pretas amazonenses consagrados mundialmente. O apoio e organização é de Albert Souza, Nabil, Alex Gil e Fredson Alves, com divulgação sem ônus da agência de notícias Emanuel Sports & Marketing.

Rifa

Maik Matos também está vendendo uma Rifa Solidária, que custa R$ 5. Quem ajudar concorre a 1 kimono e 1 rashguard da marca Take It Easy. O valor pode ser depositado direto no PIX do atleta (92) 99219-5168, em nome de Felipe Maik de Oliveira Matos.

“Como a maioria sabe, enfrentei dificuldades que o câncer me trouxe em 2020 e 2021. E hoje, com complicações pós-cirúrgicas me preparo pra travar uma nova luta. No dia 28 de fevereiro, vou passar por uma nova cirurgia, e como eu nunca me senti sozinho nessa batalha, peço ajuda de todos para arrecadar fundos que vão ajudar nas despesas. Sempre fui atleta e dependo 100% desta renda, que é o jiu-jítsu, e estou há seis meses sem poder trabalhar”, explicou o faixa preta ao detalhar seu drama.

O seminário e a rifa são complementares. A grande família do esporte amazonense – e não importa a modalidade – pode aderir às campanhas, participando das duas ações solidárias. Como atleta, Maik Matos sempre levou a bandeira do Amazonas aos lugares mais altos do pódio nas competições locais, nacionais e internacionais. Com técnica e, sobretudo, honra aos ensinamentos do jiu-jítsu.

“O jiu jitsu é muito mais do que um esporte. É uma comunidade, uma família que se apoia mutuamente em momentos difíceis. Você pode participar do seminário, comprar a rifa ou simplesmente compartilhar essa mensagem aos seus amigos, familiares e pessoas que possam ajudar. Essa corrente do bem fará uma grande diferença na minha vida. Vamos lutar juntos e mostrar a força da nossa comunidade. Obrigado por sua generosidade e apoio”, disse o campeão, na certeza de que vai voltar dessa batalha ainda mais forte.

