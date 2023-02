1ª Conferência Internacional de Ciência de Dados e Políticas Públicas do Amazonas

Promovendo o intercâmbio científico-tecnológico, a capital amazonense e o município de Itacoatiara serão sede da 1° Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciência de Dados do Amazonas em conjunto com a 2º Conferência Sobre Ciência de Dados para Ciências Sociais. Será um evento inédito no estado do Amazonas e acontecerá entre os dias 19 e 23 de junho com debates sobre políticas sociais e econômicas, ambientais e territoriais que marcam o contexto atual, visando promover o intercâmbio Amazonas e Portugal Região Centro.

De caráter internacional e vertente interdisciplinar, o evento é uma iniciativa conjunta de pesquisadores da Universidade de Aveiro – Portugal e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), contando com o apoio do Governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur) e Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR).

A conferência vai reunir palestrantes internacionais e nacionais oriundos de vários estados do Brasil, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, ambos das áreas de ciências de dados e políticas públicas, que irão participar de seminários, workshops e painéis temáticos.

O encontro será realizado no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, zona Centro-Sul de Manaus, e vai unir acadêmicos, investigadores, lideranças empresariais e políticas do Amazonas e Portugal, proporcionando a troca de experiências no âmbito científico e tecnológico.

Para acadêmicos, investigadores, profissionais e técnicos que desejam submeter trabalhos científicos nas áreas de ciência de dados e políticas públicas, o período para submissão de resumos será de 21 fevereiro e segue até 31 de março.

Confira a programação:

• 31 março – Data limite para submissão de resumos

• 15 abril – Comunicação da aceitação de resumos para comunicação ou poster

• 30 de abril – Pré-Registro para a conferência

• 31 de maio – Data limite de registo para apresentação de comunicações na conferência

• 10 de junho – Data limite para submissão de artigos

• 19 a 23 de junho – datas das conferências

Para mais informações os interessados podem acessar o site da Conferência no link https://eventos.galoa.com.br/cippcdam-2023/page/2354-inicio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Carnaboi dá início à temporada de eventos de boi-bumbá, em Manaus; confira programação

Atletas de Manaus se preparam para o maior evento de natação do Norte

Amazon Talent, evento de MMA, volta em março em Manaus