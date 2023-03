Umberto Ramos toma posse como novo Superintendente Regional da PF no AM

A solenidade aconteceu no Auditório do Ministério Público Estadual, na avenida Coronel Teixeira

Manaus (AM) – O delegado da Polícia Federal, Umberto Costa Ramos, tomou posse, nesta quarta-feira (1), no cargo de Superintendente Regional da PF no Amazonas. A solenidade aconteceu no Auditório do Ministério Público Estadual, na avenida Coronel Teixeira.

A solenidade de posse iniciou por volta das 11h. O novo Superintendente é o segundo amazonense a ocupar o cargo. Ele substitui o delegado Eduardo Fontes, que assumiu a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas em abril do ano passado.

A cerimônia contou com diversas autoridades, entre elas, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e o prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

Durante a solenidade de posse, David Almeida desejou sucesso ao Superintendente Umberto Costa Ramos. “Quero aqui desejar êxito e sucesso à frente dessa nova jornada como Superintendente, e que seja uma caminhada de muitas realizações”, enfatizou o prefeito.

Quem é Umberto Ramos

Natural do Amazonas, Umberto Costa Ramos se formou em direito na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Também é mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos.

O novo Superintendente Regional da Polícia Federal do Amazonas possui mais de 20 anos de carreira na instituição. No Amazonas, ele já assumiu a chefia da Delegacia de Polícia de Imigração e da Delegacia de Repressão à Drogas. Também já foi delegado regional de Combate ao crime Organizado e representante da Interpol.

Já na Superintendência da Polícia Federal, Umberto Ramos ocupou alguns cargos como Diretor de Inteligência Policial, Chefe de Gabinete da Direção-Geral, coordenador da Coordenação-Geral de Repressão à Drogas da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e coordenador da Coordenação-Geral da Defesa Institucional.

Antes de ser nomeado Superintendente da PF no Amazonas foi diretor da Academia Nacional de Polícia. Em Goiás, foi Delegado Regional Executivo e Superintendente Regional no estado em 2015.

“Estaremos empenhados nesse novo desafio, com lealdade, compromisso institucional, e as melhores energias para que possamos juntos alcançar os objetivos estratégicos definidos”, disse Ramos.

