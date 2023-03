Coletivo Visagem promove oficina de criação literária na Biblioteca Pública do Amazonas

Manaus (AM) — O grupo amazonense de escritores de fantasias e ficções científicas, o Coletivo Visagem, realiza, neste sábado (11), às 15h, a oficina “PodContos: a arte tecnológica de contar histórias folclóricas”, na Biblioteca Pública do Amazonas, Centro de Manaus. O evento gratuito também contará com um coffee break. As inscrições estão abertas no link: lnkd.in/dSjE7qxf.

A oficina tem como objetivo instruir a melhor forma de realizar pesquisas para pessoas escritoras que desejem produzir histórias baseadas em narrativas tradicionais e publicá-las em formato audiobook.

Com duração de 3 horas, a oficina gratuita contará com a palestra do escritor e mestre em literatura, Jan Santos, e do escritor e editor de áudio Dante Saboia.

Coletivo Visagem realiza evento literário Foto: Divulgação

O evento será desenvolvido em dois módulos: o primeiro, o teórico, terá uma discussão sobre mito, lenda e folclore; folclore, cultura e identidades e, por fim, um discussão sobre fontes de pesquisa para estudos de folclores.

Após a discussão, a oficina terá uma atividade prática com roteirização de produtos de áudio; captação e edição de som; e publicação em plataformas digitais.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Manaus (Manauscult), por meio do edital Manaus Faz Cultura.

Sobre os ministrantes

Jan Santos é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde é professor de produção textual. Conta com quatro livros de sua autoria, sendo “O livro do rio: Iguaraguá” (2021) o mais recente, e é vencedor de três edições do Prêmio Manaus de Conexões Culturais e, recentemente, do Prêmio Thiago de Mello.

Dante Saboia é editor de áudio e contista, sendo o único participante do Norte a compor a antologia “CREEPYPASTA: lendas da internet” (Lendari, 2018). Sua participação na antologia “Encantarias: histórias de uma Amazônia futurista” (2020) inclui não apenas o conto “Lendas esquecidas”, mas a publicação da versão audiobook do material.

