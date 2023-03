VÍDEO: cabo da PM é morto a tiros em bar na Zona Norte de Manaus

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime; veja

O cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) João Marcos Torres dos Santos, de 39 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (30) em frente a um bar, localizado na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A vítima também era diretor da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam).

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime. O cabo da PM aparece nas imagens conversando com um homem, quando é surpreendido por dois suspeitos que se aproximaram e atiram contra a vítima. Na gravação ainda é possível ver que o o policial tentou pegar a arma da cintura para atirar, mas não conseguiu.

Um amigo do policial, que também estava no bar, tentou proteger o colega e entrou em luta corporal com um dos atiradores, mas acabou baleado na perna.

O vídeo mostra, ainda, que após o crime a dupla fugiu em uma motocicleta. O homem que conversava com o PM também entra em um carro e deixa o local com outro homem. A Polícia Civil deve investigar se eles também tem envolvimento no caso.

O corpo do cabo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Nota de pesar

Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas lamentou a morte do diretor da entidade nas redes sociais. Veja abaixo:

Não temos palavras para expressar a perda que sofremos hoje, estamos de luto pela família do nosso amigo e por toda uma instituição chamada Polícia Militar.

A diretoria expressa suas condolências a amigos e familiares neste momento de dor e não descansará enquanto não se fizer justiça pela tomada covarde e precoce de nosso irmão.

Que as autoridades policiais e o sistema judiciário não descanse enquanto a justiça não for feita.

