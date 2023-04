Corpo de jovem desaparecido é achado com marcas de tiros em igarapé de Manaus

Dado como desaparecido após sair para beber com amigos, o corpo do jovem Alisson Guilherme Araújo Almeida, de 19 anos, foi encontrado neste domingo (9), no igarapé do São Raimundo, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações que a família da vítima relatou à polícia, Alisson saiu na Sexta-Feira Santa, dia 7, para se encontrar com amigos em um bar e não retornou para casa.

Ainda segundo a família, as pessoas com quem o jovem estava acompanhado seriam más intencionadas e os parentes não aprovavam a amizade deles. Nenhum envolvido teria sido identificado.

Os familiares procuraram durante todo o final de semana e no domingo o uma equipe dos Bombeiros foi acionada por moradores e encontraram o corpo do jovem que estava boiando no igarapé do São Raimundo.

A perícia identificou que o jovem apresentava marcas de tiros nas costas e ombros. O corpo foi removido para o Instituto Médico (IML).

A autoria e motivação do crime são investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Homem é morto com mais de 20 tiros em rip-rap na Compensa, em Manaus