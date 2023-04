Homem é morto com mais de 20 tiros em rip-rap na Compensa, em Manaus

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, "Juquinha" foi surpreendido por pistoleiros no momento em que caminhava por um rip-rap do bairro.

Leonardo Carvalho Onorio, de 24 anos, conhecido como “Juquinha”, foi executado com mais de 20 tiros, na noite dessa terça-feira (4), em um rip-rap, localizado no Beco São Francisco, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas à equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), “Juquinha” foi surpreendido por pistoleiros no momento em que caminhava por um rip-rap do bairro.

A quantidade de criminosos que atacaram a vítima não foi especificada, mas ainda segundo testemunhas, “Juquinha” foi cercado pelos suspeitos e alvejado com dezenas de disparos de armas de fogo.

Moradores da área informaram à 8ª Cicom que ouviram muitos tiros vindo do rip-rap. Após a execução os suspeitos fugiram e não foram identificados.

“Juquinha” caiu morto no igarapé e foi retirado por familiares que foram até a cena do crime após serem informados da execução. A polícia ainda informou que maioria dos tiros acertou a cabeça da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou a morte de “Juquinha” no local. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

