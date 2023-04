Motorista da Polícia Civil é executado com 17 tiros dentro de carro em Manaus

O motorista terceirizado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Alessandro Esteves da Silva, de 35 anos, foi executado com 17 tiros dentro um carro na noite desta terça-feira (11), na rua 15, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A mulher da vítima também estava no veículo e foi baleada com, pelo menos, quatro tiros. Ela foi socorrida para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-sul.

De acordo com informações que testemunhas repassaram à polícia, Alessandro teria ido deixar uma colega de trabalho junto com a sua mulher, quando o carro que ele conduzia foi atacado.

Os criminosos estavam em um automóvel modelo Ford Ka e em uma moto. Os suspeitos cercaram o veículo da vítima e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Segundo a perícia, Alessandro foi atingido com 17 tiros, a maioria nas costas. Ele morreu dentro do carro, a mulher dele ficou ferida e levada para o hospital. A colega de trabalho da vítima tinha desembarcado momentos antes do ataque criminoso e não ficou ferida.

O EM TEMPO procurou a PC-AM que informou que instaurou um Inquérito Policial (IP) para apurar os fatos que levaram à morte de Alessandro. O procedimento ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em sigilo.

A PC-AM informou, ainda, que um processo administrativo também foi instaurado para a apuração dos fatos.

