Abertura do Feclam 2023 reúne cerca de 800 inscritos de 84% dos municípios do AM

Na tarde dessa quarta-feira (19), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou a abertura da terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam 2023), com um público de quase 800 inscritos, com representantes de 84% dos municípios.

A terceira edição do evento tem como tema “As Casas Legislativas no Contexto Amazônico” e oferece uma programação com oficinas, palestras e mesas-redondas com temas de interesse de vereadores e assessores dos legislativos da capital e interior.

Na cerimônia de abertura, o presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), agradeceu às autoridades presentes e aos vereadores que vieram dos municípios do interior.

“O intuito desse Fórum é abrirmos essa Casa do Povo para os vereadores do interior. Desde muito pequeno, eu percorro o interior e sei que os vereadores dos municípios muitas vezes atuam com pouco estrutura. O intuito desse projeto é trocarmos conhecimentos e que possamos fortalecer os mandatos de vocês”, declarou.

Ainda na cerimônia de abertura, o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), destacou a importância do intercâmbio que o evento promove. “É muito bom quando o Parlamento Estadual e os Municipais podem estar na mesma página entendendo que é importante fazer essa troca de experiências, no sentido que de possamos fazer essa integração e, no fim das contas, levar um serviço de qualidade para a população”, afirmou.

A vereadora de Itacoatiara, Cheila Moreira (PT), que está em seu terceiro mandato falou sobre a oportunidade que é o evento. “É uma alegria de estar participando de um projeto muito importante para nossas Casas Legislativas do Amazonas e, com certeza, irei participar dos debates sobre violência de gênero e também sobre sustentabilidade. Então, as expectativas são maravilhosas. Em Itacoatiara, somos 17 vereadores e todos estamos aqui, assim como alguns de nossos assessores”, afirmou.

O Feclam 2023 prossegue sua programação nesta quinta-feira (20), que pela parte da manhã vai contar com as palestras “Marketing Digital Eleitoral”, com o especialista em mobilização política, Fabrício Moser, e “O julgamento das contas do Executivo pela Câmara e o julgamento das Câmaras pelo TCE”, com o presidente e o vice-presidente do Instituto Amazonense de Direito Administrativo, Fábio Bandeira Melo e Bruno Barbirato.

