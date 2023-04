Ladrões invadem sítio e matam trabalhador a tiros no interior do Amazonas

Crime aconteceu na área rural do município de Anori, no interior do estado.

Abraão Peres dos Santos, de 42 anos, morreu nesta terça-feira (25) após ser baleado durante assalto em um sítio onde ele trabalhava, na área rural do município de Anori, no interior do Amazonas. O dia do crime não foi informada pela polícia.

Conforme o relato do irmão da vítima à polícia, ladrões invadiram a propriedade e atiram contra Abraão durante a ação criminosa.

A vítima ainda foi encaminhado para uma unidade hospitalar em Anori e, posteriormente, foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ele recebeu alta médica e passou duas semanas em casa, entretanto, foi internado novamente, desta vez no HPS Platão Araújo, onde não resistiu e morreu por complicações dos disparos.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

