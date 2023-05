Homem é executado em Manaus e facção deixa bilhete: ‘Morri porque sou CV’

Com a vítima, havia um bilhete assinado com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho, que dizia: "Morri porque sou CV".

Um homem não identificado foi morto na noite da segunda-feira (8), na Rua 50 do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Com a vítima, havia um bilhete assinado com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho, que dizia: “Morri porque sou CV”.

De acordo com as informações da polícia, moradores do local teriam ouvido vários barulhos de disparos de armas de fogo e saíram para ver o que estava acontecendo, quando chegaram na rua acharam o corpo do homem

Em seguida uma equipe do Comando de Policiamento Área Norte (CPA Norte) foi acionada e isolou a área do crime até a chegada da perícia para os procedimentos.

Ainda não há informações sobre suspeitos do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

