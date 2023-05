Ações policiais prenderam 26 pessoas no Amazonas e apreenderam 133 porções de entorpecentes

Manaus(AM)-Entre a manhã de terça-feira (9) e as primeiras horas desta quarta-feira (10), 26 pessoas foram presas e três adolescentes foram apreendidos durante ações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Iranduba, Codajás, Guajará, Humaitá, Maués, Nova Olinda do Norte e Tefé.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, sete armas de fogo, 42 munições, R$1.300 em espécie e, aproximadamente, 133 porções de entorpecentes. A maioria das prisões ocorreram por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

No bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam dois homens, de 23 e 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com eles foram encontradas uma porção de oxi, uma trouxinha de cocaína, uma balança de precisão e R$ 48 em espécie. Eles foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem, 54, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revólver, calibre 38, modelo Taurus, com seis munições e um veículo. O homem foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior

No município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um homem, 24, pelo crime de tráfico de drogas. Com o infrator, foram apreendidas 17 trouxinhas de oxi, duas pedras de oxi, pesando aproximadamente 100 gramas. O suspeito foi encaminhado para a 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informação da SSP(AM)

