Trio é preso por matar e esquartejar homem em Manaus

Leonardo Alves de Carvalho, de 40 anos, Maryelza de Souza Nunes, 43, e Wanderley Vieira Nunes, 36, foram presos por envolvimento no homicídio de Jonas de Souza Martins, que tinha 38 anos. As prisões ocorreram na terça-feira (9), no beco Virgílio de Barros, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano, por volta das 4h, naquele mesmo bairro. Na ocasião, a vítima foi morta e esquartejada pelos suspeitos.

“De acordo com as investigações, Wanderley e Leonardo são responsáveis pela execução da morte de Jonas, além de esquartejar e enterrar os membros do corpo da vítima em lugares distintos de Manaus. Enquanto Maryelza limpou a cena do crime”, informou.

De acordo com a autoridade policial, a motivação do crime foi um desentendimento entre Jonas e Wanderley, o que gerou uma briga entre eles e Wanderley agrediu e desferiu golpes de faca contra a vítima.

Procedimentos

O trio irá responder por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

